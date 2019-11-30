蔡英文台南競總遭丟雞蛋 警方尚未鎖定對象

（中央社記者張榮祥台南30日電）總統蔡英文台南市競選總部今天凌晨遭人丟擲雞蛋，監視器畫面顯示，丟雞蛋的人，還疑用手機拍照存證，警方獲報已趕往調查，目前尚未鎖定對象。

位於台南市北區西門路4段的蔡總統台南市競選總部，預定12月14日成立，目前競選總部已在運作，蔡總統當天也會參加成立大會，但總部今天凌晨2時許卻遭人丟雞蛋。

競選總部人員中午向台南市政府警察局第五分局報案，同時公布監視器畫面；競選總部總發言人蔡麗青表示，選戰日趨白熱化，呼籲選民理性自制，勿因一時情緒觸犯法律。

第五分局公園派出所長陳宏全告訴中央社記者，現場疑似留下3顆蛋痕，1顆在競選總部的廣告招牌上，2顆在地上，因凌晨夜黑，競選總部提供的監視器畫面無法清楚地看到丟雞蛋的人面貌。

陳宏全表示，警方已展開調查，一旦查獲，將依違反社會秩序維護法處理。（編輯：黃世雅）1081130