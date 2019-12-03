淨化選前治安 桃園警破獲行動軍火庫

桃園警方日前接獲情資，一名在逃毒品通緝犯在轄區內攜帶大批槍械及毒品販賣牟利，經過警方多日的追蹤調查，3日下午在一處停車場包夾逮捕犯嫌到案。（桃園市警局中壢分局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月3日

（中央社記者吳睿騏桃園3日電）桃園市警局中壢分局今天循線逮捕一名倪姓犯嫌，並在現場起出改造手槍、子彈、爆裂物及毒品等，數量之多簡直就是行動軍火庫，警方除依法送辦，將持續偵訊以清查槍枝毒品來源。

中壢分局副分局長洪漢周表示，警方日前接獲情資，一名在逃毒品通緝犯倪男，在轄區內攜帶大批槍械及毒品販賣牟利，經過警方多日的追蹤調查，今天下午在一處停車場包夾逮捕35歲的倪姓犯嫌到案。

洪漢周指出，警方現場起出改造手槍4把、彈匣5個、改造手槍半成品2把、改造空氣手槍2把、槍管4支、彈殼110顆、改造子彈半成品11顆、土製爆裂物2個、彈丸、底火2包及改槍工具，簡直就是行動軍火庫。另外還有海洛英 77公克、安非他命48公克及吸食器2具。

洪漢周說，警方正在擴大偵訊，以清查槍枝及毒品來源，同時也將依違反槍砲彈藥刀械管制條例及毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。

中壢分局長劉印宮表示，目前離總統及立法委員選舉僅剩一個多月的時間，警方將針對違法行為加強查緝，並持續淨化轄區治安，不容許暴力幫派、槍毒及賄選等違法犯罪影響選前秩序。（編輯：李亨山）1081203