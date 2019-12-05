北檢成立專責小組 打擊假訊息犯罪

（中央社記者林長順台北5日電）台北地檢署今天邀集警、調、廉政署等單位，宣示共同打擊假訊息犯罪，北檢另成立專責小組，並建立聯絡窗口與轄內司法警察充分協調，打擊意圖不當影響選舉的重大假訊息犯罪。

為落實最高檢察署8月13日召開有關嚴防假訊息妨害選舉專案會議結論，北檢上午邀集刑事警察局、台北市警察局、新北市警察局、調查局台北市調查處、新北市調查處、北部地區機動工作站、移民署及廉政署等機關與會討論。

會議中除了就假訊息處理原則、妥適處理假訊息等議題交換意見外，並由中央選舉委員會法政處處長賴錦珖就「選舉假訊息相關規範」提出專題報告。

中央選舉委員會副主任委員陳朝建與會。他表示，假訊息妨害選務工作的正常運行，希望透過此項會議，能迅速有效的共同打擊選舉假訊息犯罪。

北檢指出，會中決議依北檢「刑事案件補具調查事項檢核表」審核案件，迅速有效打擊重大假訊息犯罪，並建立內部處理流程，有效整合司法資源，避免影響查賄人力運用。

另外，北檢成立專責小組偵辦假訊息案件，並建立聯絡窗口，與轄內司法警察充分協調，迅速有效打擊意圖不當影響選舉的重大假訊息犯罪。（編輯：李亨山）1081205