逆子鐵鎚弒父上訴求輕判 二審維持無期徒刑

（中央社記者蕭博文台北10日電）新北市42歲男子黃偉哲去年10月與父親口角後處罰父親半蹲遭拒，竟持鐵鎚打死父親，一審遭判處無期徒刑。高院認為一審量刑妥適，今天駁回黃偉哲上訴，維持無期徒刑判決。

判決指出，黃偉哲與父母同住新北市板橋區，去年10月14日上午，黃偉哲與罹病的68歲父親發生口角，要求父親做出半蹲等類似體罰動作遭拒，憤而持鐵鎚木柄端重擊父親四肢，再用鐵鎚前端痛毆父親頭部致死。

黃偉哲原辯稱父親是跌倒受傷，檢方偵訊時改口表示只拿鐵鎚木柄毆打父親四肢，又辯稱父親曾因腦幹自發性出血住院，此意外是過失致死，父親對他很好，他沒有殺父意圖。

黃母則證稱，丈夫只要沒照兒子的意思做事，兒子就容易發怒，還曾因丈夫做錯事情，處罰丈夫蹲馬步、伏地挺身。

一審新北地方法院認為，黃偉哲曾就讀中醫相關學科，並曾在中醫診所工作，應知父親腦部曾因車禍動過手術而特別脆弱，竟持鐵鎚毆打父親頭部，最嚴重的傷勢還從臉部貫穿至口內，因此不採信過失致死等辯詞。

一審認為，黃偉哲罔顧孝道、違逆倫常，犯後不知悔改，考量黃偉哲無前科，惡性尚未達求其生而不可得的程度，依殺害直系血親尊親屬罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理。黃偉哲請求從輕量刑，但二審認為，原審判決的認事用法量刑均無違誤，應予維持，今天駁回上訴，維持無期徒刑判決，全案仍可上訴。（編輯：李錫璋）1081210