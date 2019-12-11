北檢作證 陳姓女警感謝關心盼保留隱私

（中央社記者黃麗芸台北11日電）國民黨立委陳宜民涉推女警被控妨害公務，台北地檢署今天傳訊陳姓女警作證。陳姓女警下午表示，感謝各界關心，現已進入法律程序不便發言，但盼保留隱私，勿再造成二次傷害。

全案起於陳宜民等多名立委6日上午至外交部陳抗期間，陳宜民涉撥打現場執勤的警政署保安警察第六總隊陳姓女警帽子，又在樓梯上推陳姓女警，案經台北市警察局中正第一分局偵辦後函送北檢。

陳姓女警今天庭訊後在員警陪同下離去，陳女戴著口罩、帽子，未表示意見。陪同陳女離去的男子為阻擋媒體拍攝，出手撥開記者的手機，隨後與陳女小跑步搭車離去，場面混亂。

保六總隊下午發布新聞稿表示，北檢上午因「妨害公務案」傳喚陳姓女警，以證人身分出庭應訊，並就當天現場狀況說明，但庭訊結束後因謝絕媒體採訪，造成追逐困擾。

保六總隊表示，因全案已進入司法程序，不宜表示意見，但代轉達陳姓女警感謝各界關心之意。

陳姓女警表示，「謝謝社會大眾的關心，現在案件進入法律程序已不便發言，本人的生活已大受影響，我本來就只是一個認真執勤的基層警察，不習慣成為媒體聚焦，懇請社會大眾為我保留隱私，勿再造成二次傷害，我想恢復平靜的生活，繼續為工作認真付出，再次感謝各位的支持及關懷」。（編輯：李錫璋）1081211