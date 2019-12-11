砂石車桃園碰撞機車 騎士送醫仍不治

36歲林姓男子11日駕駛砂石車行經桃園市大溪區台7線百吉隧道口路段時，與一輛普通重型機車發生碰撞，機車遭卡在砂石車頭下，機車騎士送醫急救仍不治。（翻攝照片）中央社記者吳睿騏桃園傳真 108年12月11日

（中央社記者吳睿騏桃園11日電）桃園市大溪區台7線百吉隧道口路段今天發生一起砂石車與機車碰撞事故，造成機車卡在砂石車頭底下，機車騎士送醫後仍不治。警方已調閱相關錄影畫面，釐清事故責任。

桃園市警局大溪分局表示，一名36歲的林姓男子，駕駛砂石車行駛於台7線往大溪方向行進，在下午3時20分許，行經台7線8.4公里處的百吉隧道口路段時，與一輛普通重型機車發生碰撞，砂石車駕駛下車察看，發現機車已卡在車頭下。

警方指出，警消人員在趕赴現場後，緊急將傷重的機車男騎士送醫急救，同時針對砂石車駕駛施以酒測，確認無酒駕情形。

大溪警分局表示，砂石車與機車為同行方向，根據砂石車司機供稱，在聽到碰撞聲後下車察看，但機車已卡在車頭底下。

警方指出，機車騎士經送醫搶救後仍不治，除將調查騎士身分並聯繫其家人外，也正在調閱附近監視錄影畫面，釐清肇事原因及責任歸屬。（編輯：戴光育）1081211