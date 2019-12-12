男疑路不熟超速駕車撞國小圍牆 送醫不治

雲林縣洪姓男子11日深夜追撞嘉義縣興中國小側門圍牆，被緊急送醫急救，12日仍宣告不治。肇事車輛車頭全毀，可見當時衝撞力道猛烈。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年12月12日

（中央社記者黃國芳嘉義縣12日電）雲林縣洪姓男子昨天深夜行經嘉義縣興中國小側門道路時，疑路況不熟，超速失控衝撞校園圍牆受困車內，送醫急救後，仍宣告不治；警方說，洪男無酒精反應，事故原因待釐清。

嘉義縣警察局民雄分局表示，一輛汽車昨天深夜行經民雄鄉嘉81線由北往南方向，經過興中國小大門後左轉，疑車速過快，來不及右轉，直接衝撞國小側門旁圍牆，駕駛洪男受困車內，嘉義縣消防局雙福等分隊趕到現場救援。

救護人員表示，車內僅有駕駛洪男，雙腳夾住，利用破壞器材，將人救出，洪男陷入昏迷，右膝變形，身體其他部分並無重大傷勢，懷疑腹內出血，隨即送醫急救，不過，急救後，仍於今天凌晨宣告不治。

警方指出，現年56歲洪男駕駛汽車的儀表板時速定格在100，懷疑是路況不熟，加上車速過快，未能及時右轉而衝撞國小圍牆，死者抽血無酒精反應。（編輯：謝雅竹）1081212

雲林縣洪姓男子11日深夜行經嘉義縣興中國小側門道路時，超速失控衝撞校園圍牆受困車內，警消人員將他救出送醫後，仍不治。警方指出，現年56歲洪男無酒精反應，駕駛汽車的儀表板時速定格在100，懷疑是路況不熟，加上車速過快，未能及時右轉而發生事故。（嘉義縣消防局提供）中央社記者黃國芳傳真 108年12月12日