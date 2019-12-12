對女友下藥供男網友性侵 二審判男5年徒刑

（中央社記者劉世怡台北12日電）台北李姓男子在臉書社團夫妻情侶聯誼團貼文，找有性趣者一起同樂，再對女友下藥供男網友性侵，女方驚醒抵抗而未得逞。二審高院今天依加重強制性交未遂罪，判李男5年徒刑。

李男另被控下藥女友前，曾偷拍女友不雅照給男網友看，依妨害秘密罪判刑4月；男網友則被依強制性交未遂罪判刑1年10月，全案還可上訴。

判決指出，李男於民國107年3月間，在FACEBOOK社群網站社團「夫妻情侶單男單女互動聯誼團北部地區聯誼會〈速速開團〉」，刊登「尋找配合度高之單男一起同樂，有性趣的請私訊」訊息，倪姓男網友瀏覽後而聯絡上李男，李男偷拍女友不雅照傳給倪男看，並約定3月23日當晚關燈先由李男挑逗女友，再藉由暗中換人方式，由倪男與女方進行性行為。

判決指出，李男以FM2（苯二氮平類鎮定安眠劑）摻入飲料內給女友飲用，待女方陷於意識不清、昏睡，開門讓倪男進房對女友性侵，但女方因藥效退去而察覺倪男非李男而呼喊「不要」，倪男才罷手，李男見事機敗露為脫罪，佯裝聽到女友呼救而甦醒，當場對倪男喝令「你是誰」，倪男快速奪門而出。

女方後來報警處理，警方循線逮捕李男及倪男；一審法院判李男4年半，倪男1年10月，全案經上訴，二審由台灣高等法院審理，今天宣判。（編輯：張銘坤）1081212