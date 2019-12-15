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丁守中提選舉無效案 二審17日宣判即定讞

最新更新：2019/12/15 16:34
國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於17日宣判。圖為2018年11月丁守中召開記者會，亮出支票表示已準備好向法院聲請驗票，且不接受黨內資助。（中央社檔案照片）
國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於17日宣判。圖為2018年11月丁守中召開記者會，亮出支票表示已準備好向法院聲請驗票，且不接受黨內資助。（中央社檔案照片）

（中央社記者劉世怡台北15日電）中國國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟，二審台灣高等法院日前辯論終結，訂於17日宣判。法界人士指出，選舉無效訴訟採二審終結，判贏判輸都定讞，不得上訴、不得提起再審。

去年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲。丁守中提選舉無效訴訟，控告中央選舉委員會、台北市選舉委員會。

丁守中聲請重新計票，驗票結果為柯文哲獲58萬663票，丁守中拿到57萬7096票，丁輸柯3567票，較原先開票結果多輸了313票。

丁守中提選舉無效訴訟，台北地方法院今年5月10日判決「原告之訴駁回」，判丁守中敗訴，丁守中不服提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審理期間，受命法官黃若美因回任新北地院，改由法官吳青蓉接手，經多次開庭，日前辯論終結，訂於17日上午11時宣判。

丁守中出庭時強調，上訴不是為了他個人選舉輸贏，是為了追求及維護民主選舉制度健全及公平；北市共有1303個投開票所在下午4時後才投完票，比例高達8成3，違失失職明確；中選會、北市選委會委任律師則強調絕無違法。（編輯：張銘坤）1081215

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