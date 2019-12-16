更多編輯台推薦新聞：
宜蘭太平山翠峰湖畔結霜 宛如鋪上白地毯
生活

宜蘭太平山翠峰湖畔結霜 宛如鋪上白地毯

貝比魯斯500轟球棒拍賣 3000萬落槌
運動

貝比魯斯500轟球棒拍賣 3000萬落槌

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選
文化

2019台灣設計100 中央社文化+雙週報入選

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

男子疑誤踩油門爆衝 倒車衝入超市

最新更新：2019/12/16 15:51
苗栗縣65歲林姓男子16日駕駛休旅車前往汽修廠進行車輛保養，準備倒車返家時，疑誤踩油門爆衝進路旁超市，由於衝撞力道猛烈，超市正門玻璃碎裂，擺放在店外的3台夾娃娃機也遭撞毀。中央社記者管瑞平攝　108年12月16日
苗栗縣65歲林姓男子16日駕駛休旅車前往汽修廠進行車輛保養，準備倒車返家時，疑誤踩油門爆衝進路旁超市，由於衝撞力道猛烈，超市正門玻璃碎裂，擺放在店外的3台夾娃娃機也遭撞毀。中央社記者管瑞平攝　108年12月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣65歲林姓男子今天駕駛休旅車前往汽修廠保養完畢，準備倒車返家時，疑似誤踩油門，車輛爆衝進路旁超市，導致大片玻璃碎裂、3台夾娃娃機也被撞毀，幸無人傷亡。

家住頭份市的林姓男子，上午開車至苗栗市中華路堂弟開設的汽車修理廠保養車輛，中午保養完畢準備開車返家，男子從汽修廠倒車至馬路，不料，車輛突然180度轉彎，衝進隔壁的生鮮超市。

由於衝撞力道猛烈，擺放在店外的3台夾娃娃機遭撞毀，超市正門大面玻璃也碎裂，引發轟然巨響，店員心有餘悸表示，真是「嚇很大」，簡直魂飛魄散，貨架上商品也被撞得凌亂不堪，所幸無人受傷。

林姓男子一臉無辜表示，原本只是要倒車，「奇怪不曉得為什麼突然爆衝」，警方勘查事故現場和車輛，確定男子沒有酒駕，不排除是誤踩油門釀禍，詳細原因，仍須進一步調查。（編輯：張銘坤）1081216

家住頭份市的65歲林姓男子16日駕駛休旅車前往汽修廠保養完畢，準備倒車返家時，疑似誤踩油門，車輛爆衝進路旁超市，造成擺放在店外的3台夾娃娃機遭撞毀，超市正門大面玻璃碎裂，貨架上商品也被撞得凌亂不堪。中央社記者管瑞平攝 108年12月16日
家住頭份市的65歲林姓男子16日駕駛休旅車前往汽修廠保養完畢，準備倒車返家時，疑似誤踩油門，車輛爆衝進路旁超市，造成擺放在店外的3台夾娃娃機遭撞毀，超市正門大面玻璃碎裂，貨架上商品也被撞得凌亂不堪。中央社記者管瑞平攝 108年12月16日
地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報