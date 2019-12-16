男子疑誤踩油門爆衝 倒車衝入超市

苗栗縣65歲林姓男子16日駕駛休旅車前往汽修廠進行車輛保養，準備倒車返家時，疑誤踩油門爆衝進路旁超市，由於衝撞力道猛烈，超市正門玻璃碎裂，擺放在店外的3台夾娃娃機也遭撞毀。中央社記者管瑞平攝 108年12月16日

（中央社記者管瑞平苗栗縣16日電）苗栗縣65歲林姓男子今天駕駛休旅車前往汽修廠保養完畢，準備倒車返家時，疑似誤踩油門，車輛爆衝進路旁超市，導致大片玻璃碎裂、3台夾娃娃機也被撞毀，幸無人傷亡。

家住頭份市的林姓男子，上午開車至苗栗市中華路堂弟開設的汽車修理廠保養車輛，中午保養完畢準備開車返家，男子從汽修廠倒車至馬路，不料，車輛突然180度轉彎，衝進隔壁的生鮮超市。

由於衝撞力道猛烈，擺放在店外的3台夾娃娃機遭撞毀，超市正門大面玻璃也碎裂，引發轟然巨響，店員心有餘悸表示，真是「嚇很大」，簡直魂飛魄散，貨架上商品也被撞得凌亂不堪，所幸無人受傷。

林姓男子一臉無辜表示，原本只是要倒車，「奇怪不曉得為什麼突然爆衝」，警方勘查事故現場和車輛，確定男子沒有酒駕，不排除是誤踩油門釀禍，詳細原因，仍須進一步調查。（編輯：張銘坤）1081216