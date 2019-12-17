丁守中敗訴定讞 北市府：柯文哲尊重判決結果

國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟敗訴定讞。台北市長柯文哲（圖）17日上午出席雙子星開發案簽約典禮接受媒體聯訪表示，丁守中告的對象是台北市選委會與中央選舉委員會，他不是被告，因此應由法律相關人說明。中央社記者林俊耀攝 108年12月17日

（中央社記者梁珮綺台北17日電）國民黨台北市長候選人丁守中在去年九合一選舉以3000多票敗選，提起選舉無效訴訟，二審台灣高等法院今天宣判，駁回上訴，全案定讞。台北市政府副發言人戴于文表示，市長柯文哲尊重判決結果。

對此，台北市選委會預計下午2時召開記者會說明。

而柯文哲上午出席雙子星開發案簽約典禮，接受媒體聯訪時則表示，丁守中告的對象是台北市選委會與中央選舉委員會，他不是被告，因此應由法律相關人說明。

被問及是否鬆一口氣時，柯文哲說，「反正也是在工作」。

戴于文則表示，柯文哲對於法院判決結果表示尊重。

戴于文說，經過一年多的審理，樂見該訴訟案件於今天塵埃落定。他表示，去年的市長選舉競爭激烈，各陣營都有提出值得參考的政見主張，都會參考採用，一起讓台北更好。（編輯：張銘坤）1081217