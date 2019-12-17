更多編輯台推薦新聞：
全球職場性別鴻溝擴大 平權恐得再等257年
國際

全球職場性別鴻溝擴大 平權恐得再等257年

芬蘭新總理被酸售貨小姐 愛沙尼亞總統急滅火
國際

芬蘭新總理被酸售貨小姐 愛沙尼亞總統急滅火

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要
互動專題

圖解國會大選 政黨票投給誰比你想的還重要

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會
新聞專題
北市長選舉無效訴訟
2018年九合一大選，中國國民黨台北市長候選人丁守中以3000多票敗給現任台北市長柯文哲，提起選舉無效訴訟，一審敗訴，經上訴，二審台灣高等法院2019年12月17日宣判，駁回上訴，全案定讞。
北市長選舉無效訴訟
新聞專題
北市長選舉無效訴訟2/11

丁守中敗訴定讞 北市府：柯文哲尊重判決結果

最新更新：2019/12/17 12:42
國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟敗訴定讞。台北市長柯文哲（圖）17日上午出席雙子星開發案簽約典禮接受媒體聯訪表示，丁守中告的對象是台北市選委會與中央選舉委員會，他不是被告，因此應由法律相關人說明。中央社記者林俊耀攝 108年12月17日
國民黨台北市長候選人丁守中提起選舉無效訴訟敗訴定讞。台北市長柯文哲（圖）17日上午出席雙子星開發案簽約典禮接受媒體聯訪表示，丁守中告的對象是台北市選委會與中央選舉委員會，他不是被告，因此應由法律相關人說明。中央社記者林俊耀攝 108年12月17日

（中央社記者梁珮綺台北17日電）國民黨台北市長候選人丁守中在去年九合一選舉以3000多票敗選，提起選舉無效訴訟，二審台灣高等法院今天宣判，駁回上訴，全案定讞。台北市政府副發言人戴于文表示，市長柯文哲尊重判決結果。

對此，台北市選委會預計下午2時召開記者會說明。

而柯文哲上午出席雙子星開發案簽約典禮，接受媒體聯訪時則表示，丁守中告的對象是台北市選委會與中央選舉委員會，他不是被告，因此應由法律相關人說明。

被問及是否鬆一口氣時，柯文哲說，「反正也是在工作」。

戴于文則表示，柯文哲對於法院判決結果表示尊重。

戴于文說，經過一年多的審理，樂見該訴訟案件於今天塵埃落定。他表示，去年的市長選舉競爭激烈，各陣營都有提出值得參考的政見主張，都會參考採用，一起讓台北更好。（編輯：張銘坤）1081217

延伸閱讀
丁守中敗訴 學者：對柯文哲加分有限丁守中敗訴 柯文哲：知道了繼續工作

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報