牙醫邀酒店女開公司 幫繳房貸還遭勒索上千萬元

（中央社記者蘇木春台中23日電）謝姓牙醫5年前在酒店認識李姓女子，邀約合夥開公司，卻遭對方拿公司扣繳憑證貸款買屋，李女又陸續找同夥恐嚇取財上千萬元，刑事局偵辦後逮捕李女等5人，訊問後依法送辦。

刑事局偵查第六大隊第四隊今天表示，刑事局接獲線報指出，擔任牙醫的謝姓被害人，在民國103年間與李姓女子合夥從事房屋仲介，兩人因為投資意見相左，李女便私下持謝男公司扣繳憑單向銀行貸款買屋，造成謝男背負大筆債務。

今年3月間，李女無力繳貸款，遂指使蕭姓男子及魏姓男子等人向謝男恐嚇取財，謝男只好同意支付新台幣200萬元現金及面額共960萬元的支票，共計1160萬元，另謝男再與李女簽和解書，支付840萬元支票，總計支出2000萬元，刑事局獲報後成立專案小組，並報請台中地檢署檢察官指揮偵辦。

專案小組查出，現年55歲的已婚謝男為中部知名牙醫，在103年間與友人到酒店消費時，認識現年43歲的李女，謝男多次到酒店消費，且邀約李女合夥開設房產投資公司，但李女私下取得謝男扣繳憑單等資料貸款，購買台中市北屯區房產，並由謝男支付貸款。

今年3月間，李女又以同樣手法在台中市南區購屋，謝男不願再支付貸款，遭李女找來蕭男等人出面恐嚇，揚言要前往謝男經營的牙醫診所外舉牌恐嚇，謝男只好陸續支付共計2000萬元。

專案小組另查出，李女還曾因房屋裝潢糾紛，指使蕭男等人恐嚇裝潢業者，取得20萬元和解金。專案小組11日循線帶回李女等5人偵辦，查扣瓦斯槍、支票、和解書及手機等證物，訊問後將李女等5人依違反組織犯罪防制條例及恐嚇取財等罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：洪學廣）1081223