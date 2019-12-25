國道1號后里路段追撞事故 駕駛拋飛車外不治

國道1號北上后里路段，24日晚間發生車輛追撞，65歲周姓男子駕駛休旅車，不知何故停在中間車道，遭後方45歲游姓男子駕駛的貨車撞上，周姓駕駛彈飛車外，緊急送醫後仍不治。（翻攝照片）中央社記者蘇木春傳真 108年12月25日

（中央社記者蘇木春台中25日電）國道1號北上后里路段，昨天晚間發生車輛追撞事故，其中一輛休旅車駕駛遭貨車追撞後拋飛車外，緊急送醫後仍不治，詳細事故原因國道警方正調查中。

台中市消防局昨天晚間10時16分接獲報案指出，國道1號北上163.3公里處后里路段，有車輛事故，且有人員受傷，派遣各式救災救護車共3輛、人員共7名前往搶救。

消防人員表示，現場為一輛休旅車與一輛物流貨車發生車禍，休旅車傷者彈出車外OHCA（到院前心肺功能停止），緊急送往衛生福利部豐原醫院救治，經搶救仍宣告不治。

國道警方調查，65歲周姓男子駕駛休旅車行經路段，不知何故停在中間車道，遭後方45歲游姓男子駕駛的貨車撞上，造成休旅車被擠上中央分隔島，游姓駕駛沒有酒測反應。

游姓駕駛表示，當時視線昏暗，沒有看到前方車輛，詳細事故原因警方正調查。（編輯：謝雅竹）1081225