台南恐怖情人談判向警開槍 2萬元交保

（中央社記者張榮祥台南28日電）台南陳姓男子26日持槍前往女友租屋處談判，還向趕到現場的警員開了2槍，最後遭壓制逮捕，警方當天移送，台南地檢署先是無保飭回，昨天再傳訊陳男，昨晚改以2萬元交保。

台南地檢署發言人林仲斌今天告訴中央社記者，陳男26日被警方移送後，內勤檢察官以犯罪事證不明確，無保飭回，分案後，檢察官昨天再傳訊陳男到案。

林仲斌表示，陳男雖犯罪嫌疑重大，但是否向警員開槍、槍枝有無殺傷力，尚待確認，無聲請羈押必要，改以新台幣2萬元交保，且要求陳男不得再有非法行為，警方也會加強查訪，以利後續偵審程序順利。

至於媒體報導，陳男無保飭回後消失，台南市警局第三分局偵查隊員今天否認說，陳男住在家中，檢方昨天再傳訊，警方就是到陳家將陳男帶到南檢；交保後，警方將請轄區警員監控陳男行蹤，不讓陳男藉故鬧事。

無業的55歲陳男不願和40歲黃姓女友分手，26日上午11時許持槍前往黃女在安南區的租屋處談判，黃女嚇得報警求救，陳男卻在警方趕到前，先持榔頭擊破黃女住處玻璃侵入黃女住家。

陳男看到2名警員上門，隨即開了1槍，警員因情況緊急，來不及拔槍，馬上趨前奪槍，雙方展開搏鬥，混亂中，陳男再開1槍，最後被警員壓制逮捕，依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例、妨害公務等罪嫌送辦，警方更建議南檢預防性羈押。（編輯：謝雅竹）1081228