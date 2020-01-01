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打假訊息遭爆有業績壓力 刑事局：非事實

最新更新：2020/01/01 16:11

（中央社記者黃麗芸台北1日電）媒體報導，指有警官爆料中央連下公文要求打假訊息，且有績效壓力。刑事局今天表示，報導內容和事實有所出入，警方是依查察賄選、防制假訊息等計畫，積極查處違法違序行為。

中天新聞台報導，揭露國家機器LINE、臉書全監控，有警官爆料說中央連下公文逼打假新聞績效，根據內部公文曝光內容，顯示打假新聞比照重大刑案處理，警政署跟調查局都有績效壓力，才會為了拚業績狂查民眾水表。

對此，警政署刑事局今天發布新聞稿表示，媒體報導內容與事實有所出入，警政署是依照查察賄選、防制假訊息等計畫，積極查處違法違序行為，以維護社會安寧，並無報導所稱「比照重大刑案處理」「下公文逼績效每月評比」等情事。

刑事局指出，警政署督促各警察機關全面查察賄選、防制假訊息影響選情，這次選舉將查察賄選、選舉賭盤、網路假訊息、幽靈人口等案件，列為績效評核項目，但評核則依案件性質而有所區別，查察假訊息案件分數並不會較現金賄選高。

同時，警政署也要求各警察機關除涉及恐嚇、暴力疑有立即危害案件，仍須報請檢察官指揮偵辦外；網路假訊息案件要有行政機關、候選人或民眾個人（委託人）提告證明虛偽不實，才通知到案說明，非網路搜尋就自行認定。

隨著大選將至，刑事局呼籲，民眾接獲相關網路訊息要仔細查證、不隨意轉傳，避免成為假訊息的散播者。（編輯：李錫璋）1090101

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