警移送違反社維法案件逾時2個月 法院不罰

（中央社記者蕭博文台北2日電）一名馬姓民眾去年10月在臉書張貼百人陪總統蔡英文帶貓看醫生訊息，警方依違反社維法移送。士院認為，移送時距民眾張貼行為時逾2個月，依法不得移送，裁定不罰。全案可抗告。

依士林地方法院裁定書記載，新北市政府警察局淡水分局移送指出，一名馬姓民眾於民國108年11月8日在臉書（Facebook）散布「蔡英文帶她家貓去看醫生，大概有百人陪那一隻貓去看醫生！」等不實謠言，涉觸犯社會秩序維護法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」規定。

裁定書表示，違反社會秩序維護法行為，逾2個月者，警察機關不得訊問、處罰，並不得移送法院。

法官認為，警方移送指出此馬姓民眾是在去年11月8日張貼文章，但警方的報告單記載馬姓民眾是在去年10月11日張貼文章；經調查，11月8日實際上是民眾到調查局製作筆錄的時間。

法官發現，調查局筆錄記載，負責製作筆錄的人員對馬姓民眾說「你張貼的時間點（108年10月11日晚間8時許）與蔡英文總統前往動物醫院諮詢的時間點相當接近」，顯見警方移送所指的行為時間點顯有錯誤。

法官認定，馬姓民眾張貼文章的時間是去年10月11日，警方去年12月16日才將案件送到法院，距離行為時間已逾2個月，依規定已不得移送法院處罰，自應裁定不罰。全案仍可抗告。（編輯：戴光育）1090102