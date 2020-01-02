兄弟檔涉經營地下匯兌 刑事局逮6嫌送辦

（中央社記者黃麗芸台北2日電）新北市王姓兄弟檔涉經營非法地下匯兌，並夥同詐欺集團合作協助洗錢，賺取匯差，非法獲利，2年經手金額逾新台幣2億元，刑事局循線查獲12嫌，其中6嫌移送新北地檢署偵辦。

刑事局今天舉行「破獲兄弟檔共同經營地下匯兌集團」記者會，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，去年6、7月間追查一起詐欺案時，發現有詐欺款項進入特定帳戶，且王姓兄弟檔有領用帳戶金額等行為，涉有重嫌。

警方進一步調查發現，王男等6人在新北市板橋區設立一間空頭的電子儀器買賣公司，以合法公司做掩護；另於新北市三重區設立活動據點，經營兩岸間地下匯兌業務，利用甲地收款、乙地同時放款方式，以沖銷款項。

王姓兄弟檔同時針對兩岸間有匯兌需求的委託者，以人頭帳戶收取客戶匯款、或拿取現金方式，替委託者匯兌，從中收取匯差做為獲利。營運2年間總計經手金額達4800萬元人民幣（約合新台幣2億2560萬元），共計獲利約新台幣902萬元。

經查王姓兄弟檔等6人涉嫌違反銀行法規定，經報請新北地檢署檢察官指揮偵辦，刑事局於去年12月10日會同多個縣市警察局於雙北市兵分多路，同步執行拘提搜索，逮捕王姓兄弟檔等6嫌，現場查扣新台幣約47萬元、銀聯卡、U盾、匯兌紀錄單據、存摺、手機、電腦、點鈔機等證物。

另外，在去年12月26日、30日分別通知另6人到案說明。

全案訊後，將王男等6嫌依違反銀行法罪嫌，移送新北地檢署偵辦，6人均交保，其中王姓兄弟分別以新台幣10萬元、8萬元交保。（編輯：戴光育）1090102