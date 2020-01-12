更多編輯台推薦新聞：
影片／吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅
政治

影片／吳怡農謝票不談選北市 參選4個月政治行情翻紅

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主
政治

美國學者觀選：開票過程感受台灣人民用生命護民主

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒
生活

選後心情差 關掉電視少上社群助轉換情緒

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後
生活

一週大事／伊朗承認誤將烏克蘭客機擊落、哈利梅根宣布退居幕後

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

台鐵造橋站事故 長者闖越軌道遭撞亡

最新更新：2020/01/12 23:31
台鐵普悠瑪283次列車12日晚間行經苗栗縣造橋站內，撞到一名闖越軌道長者，造成當場死亡，警方封鎖現場處理事故。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月12日
台鐵普悠瑪283次列車12日晚間行經苗栗縣造橋站內，撞到一名闖越軌道長者，造成當場死亡，警方封鎖現場處理事故。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月12日

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）台鐵普悠瑪283次列車晚間行經苗栗縣造橋站內，撞到一名闖越軌道長者，造成當場死亡，警方封鎖現場處理，事故也一度造成竹南至苗栗站間各車次延誤。

台鐵晚間透過簡訊通知，由壽豐開往斗六的普悠瑪283次列車，晚間9時27分在苗栗縣造橋火車站內，撞到一名落軌民眾，民眾當場死亡，立即通知鐵路警察及消防隊到場。

苗栗縣消防局指出，接獲報案派員到場時，患者為一名老人家，已明顯死亡，遺體卡在第2月台與鐵軌縫隙間。

台鐵指出，經調閱監視器，發現當事人由一月台跨越軌道上二月台時，遭列車撞擊。經鐵路警察報請苗栗地檢署檢察官現場蒐證後，10時10分列車准予放行，因事故現場封鎖處理，暫時以西線單線雙向通行，造成竹南至苗栗站間各車次均有延誤。（編輯：林治平）1090112

台鐵普悠瑪283次列車12日晚間行經苗栗縣造橋站內，撞到一名闖越軌道長者，站內人員獲報到場處理，遭撞長者當場死亡。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月12日
台鐵普悠瑪283次列車12日晚間行經苗栗縣造橋站內，撞到一名闖越軌道長者，站內人員獲報到場處理，遭撞長者當場死亡。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 109年1月12日

延伸閱讀
運安會看台鐵安全管理 缺科學數據監控易流表象普悠瑪事故後重安全 台鐵強制換車立即停駛81件行車異常增加 台鐵：事故已大幅下降

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報