台鐵造橋站事故 長者闖越軌道遭撞亡

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣12日電）台鐵普悠瑪283次列車晚間行經苗栗縣造橋站內，撞到一名闖越軌道長者，造成當場死亡，警方封鎖現場處理，事故也一度造成竹南至苗栗站間各車次延誤。

台鐵晚間透過簡訊通知，由壽豐開往斗六的普悠瑪283次列車，晚間9時27分在苗栗縣造橋火車站內，撞到一名落軌民眾，民眾當場死亡，立即通知鐵路警察及消防隊到場。

苗栗縣消防局指出，接獲報案派員到場時，患者為一名老人家，已明顯死亡，遺體卡在第2月台與鐵軌縫隙間。

台鐵指出，經調閱監視器，發現當事人由一月台跨越軌道上二月台時，遭列車撞擊。經鐵路警察報請苗栗地檢署檢察官現場蒐證後，10時10分列車准予放行，因事故現場封鎖處理，暫時以西線單線雙向通行，造成竹南至苗栗站間各車次均有延誤。（編輯：林治平）1090112