向心龔青欲返港聲請撤銷限境 北院駁回確定

（中央社記者劉世怡台北15日電）中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦涉違反國安法，被台北地檢署限制出境。向心龔青主張需返港執行公司業務避損以及返港就醫，向北院聲請撤銷北檢限境處分，但遭駁回確定。

台北地方法院裁定指出，以現今通訊科技發達情況，向心在台灣境內未遭限制通訊、行動自由，處理公司業務可以透過影音通訊或委由他人代理。

北院裁定指出，龔青欲返港就醫部分，考量向心、龔青從106年8月至今入出台灣紀錄高達20多次，且在台灣購置多筆不動產，也曾在台灣接受醫學美容，對於台灣生活及醫療環境應算是熟悉，兩人的主張而聲請撤銷檢察官做出的限制出境處分，難認有理由，裁定駁回確定。

北院裁定也指出，斟酌檢方偵查卷內事證及檢察官函覆內容，認定檢察官做出限制出境處分，並未過當。

自稱中國間諜的男子王立強去年接受澳媒採訪時指控，中國創新投資是在中國人民解放軍總參謀部之下成立，為的是「滲透香港的金融市場並蒐集軍事情報」，並稱，中國創新投資在台灣媒體業投下經費，讓中國可以控制這些媒體，遂行新聞檢查。

外媒披露後，調查局進行查證，發現向心夫婦正在台灣，並於去年11月24日晚間欲出境返回香港，當天在桃園機場將2人帶回偵訊後依涉違反國安法移送台北地檢署。檢察官訊問後諭令限制出境。（編輯：李亨山）1090115