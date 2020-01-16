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台東遭竊釋迦 警逮捕竊盜集團成員2人

最新更新：2020/01/16 17:11
台東縣東河鄉一處果園逾萬斤釋迦遭竊，經警方連日追查，逮捕一竊盜集團成員2人，查扣釋迦502斤及犯案工具，並查獲毒品，全案訊後依竊盜、毒品罪嫌移送台東地檢署擴大偵辦。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年1月16日
台東縣東河鄉一處果園逾萬斤釋迦遭竊，經警方連日追查，逮捕一竊盜集團成員2人，查扣釋迦502斤及犯案工具，並查獲毒品，全案訊後依竊盜、毒品罪嫌移送台東地檢署擴大偵辦。（台東縣警局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年1月16日

（中央社記者李先鳳台東縣16日電）台東縣釋迦價格上揚，引發不肖歹徒覬覦，日前東河鄉一處果園逾萬斤釋迦遭竊。警方連日追查後，順利逮捕一竊盜集團成員2人，查扣釋迦502斤及犯案工具，並查獲毒品。

全案訊後今天依竊盜、毒品罪嫌移送台東地檢署擴大偵辦。

台東縣警察局成功分局表示，接獲被害果農報案後，立即成立專案小組，研判可能銷贓管道，經分析追查後，掌握陳姓男子涉有重嫌，展開跟監埋伏。昨晚見時機成熟，發動搜索，在陳嫌銷贓處所的車上查獲502斤釋迦、犯案工具及毒品安非他命7.75公克。警方帶回陳嫌及1名共犯。

成功分局長蘇偉荃表示，近期釋迦因市場需求大增價格水漲船高，容易成為竊盜集團下手的目標，提醒農友應注意將農地果園大門上鎖，也呼籲各中、大盤商水果業者勿收受來路不明的釋迦。警方也將在春節前加強查緝及護果防竊巡守，遏止不法。（編輯：方沛清）1090116

台東縣東河鄉一處果園逾萬斤釋迦日前遭竊，警方獲報後成立專案小組，循線掌握一名陳姓男子涉有重嫌，在陳嫌銷贓處所車上查獲部分釋迦、犯案工具及毒品等，隨即將陳嫌及1名共犯帶回偵辦。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年1月16日
台東縣東河鄉一處果園逾萬斤釋迦日前遭竊，警方獲報後成立專案小組，循線掌握一名陳姓男子涉有重嫌，在陳嫌銷贓處所車上查獲部分釋迦、犯案工具及毒品等，隨即將陳嫌及1名共犯帶回偵辦。（台東縣警察局提供）中央社記者李先鳳傳真　109年1月16日
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