台中嘉義有訴訟程序視訊諮詢 收到傳票免驚

（中央社記者蘇木春、黃國芳台中20日電）台中市政府與台灣高等法院台中分院合作，提供視訊諮詢服務，民眾前往沙鹿等5處區公所就可透過視訊連線諮詢訴訟程序問題，不僅可減少舟車勞頓，也能提升服務效率。

嘉義地方法院今天也舉行訴訟程序視訊諮詢服務中心啟用典禮，由嘉義地方法院院長張意聰主持，嘉義市長黃敏惠、嘉義地方檢察署主任檢察官蔡英俊等人出席，讓訴訟程序視訊諮詢服務正式啟用上線。

司法院為提升便民服務，在民眾有訴訟程序諮詢需求時，可至各法院單一窗口聯合服務中心櫃台詢問，或以電話洽詢。台中市政府今天起與台中高分院合作，民眾可至台中市沙鹿、豐原、北屯、西屯、和平區等5處區公所，即可透過視訊獲得諮詢。

台中市政府今天與台中高分院舉辦訴訟程序視訊諮詢服務連線記者會，會中由台中市長盧秀燕與台中高分院長李伯道共同簽署合作協議書，並在現場測試視訊諮詢服務。

盧秀燕致詞時表示，中市府法制局去年啟動便民服務，與財團法人法律扶助基金會合作，在各區公所提供法律諮詢，去年就受理逾2.5萬件；另與台中地方法院合作，讓有需要的民眾就近到區公所，透過視訊方式與地院視訊諮詢，因成效良好，決定擴大範圍與台中高分院合作。

李伯道指出，許多民眾平常較少接觸司法，第一次上法院可能會因不了解而害怕，曾有1名擁有博士學位的教授，因收到法院傳票，看到傳票上有刑事案號與名字，就以為被判刑而跑到法院詢問，後來才得知是以證人身分被傳喚。

李伯道表示，透過視訊，民眾可以就近諮詢，歡迎有需要的民眾多利用。（編輯：戴光育）1090120