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陸童逛夜市與母走散 警靠線索助重逢

最新更新：2020/01/20 15:16
來台自由行的10歲中國籍男童與媽媽在夜市走散，警方詢問「下榻旅館外觀」等線索，順利將男童帶回旅館，幫助母子重逢，母親也深深感謝警方熱心協助。（中壢警方提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真　109年1月20日
來台自由行的10歲中國籍男童與媽媽在夜市走散，警方詢問「下榻旅館外觀」等線索，順利將男童帶回旅館，幫助母子重逢，母親也深深感謝警方熱心協助。（中壢警方提供）中央社記者邱俊欽桃園機場傳真　109年1月20日

（中央社記者邱俊欽桃園20日電）來台自由行的10歲中國籍男童與媽媽在夜市走散，一臉慌張在街頭遊走，最後經過警方詢問「下榻旅館外觀」等線索，順利將男童帶回旅館，幫助母子重逢，結束失散驚魂記。

桃園市政府警察局中壢警局今天發布訊息指出，40歲石姓女子與10歲林姓兒子日前來台旅遊，母子兩人18日深夜一起逛中壢夜市，但男童因為看到玩具出神，回首後才發現與媽媽走散，男童無奈停在元化路二段與中豐路口。

警方表示，民眾發現男童獨自一人在馬路旁，立刻報警處理，警方趕抵後先安撫情緒，並將神情失落的男童帶回派出所。

女警細心照料男童後，詢問下榻旅館附近景物等線索；男童反應靈敏，仔細描述從旅館到夜市的所見所聞，讓警方順利推敲出旅館的可能位置。

警方隨即火速以警車將男童載回旅館，而心急如焚的母親看到男童出現時紅了眼眶，彼此相擁，母子情緒相當激動，終於鬆了一口氣，結束「失散驚魂記」。

石姓女子表示，她們在台並無親友，當時看到孩子不見時心急如焚，還好在警方幫忙下，幫助母子重逢，也深深感謝警方熱心協助。（編輯：方沛清）1090120

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