前鴻海老臣廖萬城背信案 最高法院部分發回更審

（中央社記者蕭博文台北21日電）前鴻海資深副總廖萬城被控向鴻海集團供應商收取回扣，二審認定廖使鴻海多花7070萬多元採購並收回扣，判刑1年4月。最高法院日前撤銷此部分判決，發回高院更審。

廖萬城另被控涉嫌收受上海矩子智能科技有限公司等5公司回扣，二審獲判無罪，最高法院一併撤銷發回高院更審。

此外，廖萬城被控收受昇貿科技股份有限公司、晟楠科技股份有限公司賄賂及透過吳山林收受鴻海集團供應商回扣，二審逆轉獲判無罪。最高法院駁回此部分的上訴，無罪確定。

台北地檢署起訴指出，廖萬城透過白手套郝緒光從民國98年7月至100年12月間，向鴻海集團的10家供應商，依交易金額的一定比例，違背職務收受供應商給付的佣金（回扣），總計收受1億6232萬元。

一審台北地方法院105年10月底依證交法的背信等罪嫌，合併判處廖萬城10年6個月徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理。

二審指出，廖萬城擔任鴻海集團旗下SMT（Surface Mount Technology，表面組裝技術）技術委員會副主委及資深副總，握有採購鴻海集團所屬事業體零件、原物料和各式儀器的職權，卻未遵守相關採購決策及規範，為鴻海公司爭取利益，反圖謀一己私利，恣意逾越其核決權限並牟取個人不法利益。

二審認定，廖萬城違背鴻海創辦人郭台銘裁示的採購原則，擅自決定改採購日立貼片機36台、總金額高達日幣8億6256萬多元，導致鴻海多花了新台幣7070萬多元採購費用，廖男事後收取供應商的回扣239萬1893元，依刑法的背信罪將他判刑1年4月，其餘部分無罪。

案經檢察官提起上訴，最高法院日前部分駁回上訴，部分發回更審，全案尚未確定。（編輯：李亨山）1090121