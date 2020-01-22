4歲女童心臟病發 竹南警開道護送救命

苗栗縣警局竹南分局22日指出，大同派出所員警發現翁姓民眾抱著心臟病發、臉色已發紫的4歲女兒求助，員警連忙以警車開道，協助護送前往醫院救治，讓女童及時獲救。（警方提供）中央社記者管瑞平傳真 109年1月22日

（中央社記者管瑞平苗栗縣22日電）苗栗縣竹南鎮4歲女童心臟病發陷入命危，家人抱著她在路邊求助巡邏員警，大同派出所發現女童已經臉色發紫，連忙以警車開道護送就醫，成功挽救女童性命。

苗栗縣警局竹南分局今天指出，大同派出所巡佐張泳俊、警員吳鶴群日前執行巡邏勤務，行經竹南鎮中華路一處巷口，發現翁姓民眾抱著女童站在路旁，慌張地向巡邏車招手求助表示，女兒心臟病發，原本想要開車前往台大醫院新竹分院救治，但擔心來不及救治。

兩名員警得知後，請抱著女兒的翁姓民眾直接坐上巡邏車，沿途開啟警示燈、鳴笛開道，火速抵達台大醫院新竹分院急診室，讓命懸一線的女童及時獲救。

警員吳鶴群表示，當時一心只想救人，心情很緊張，沿途闖越將近20個紅綠燈，「很感謝用路人的配合讓道」才能夠把握救人的黃金時間；翁姓民眾對於警方及時伸援，讓寶貝女兒在最快時間抵達醫院，頻頻表示感謝。（編輯：方沛清）1090122