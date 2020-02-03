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呂鴻猷53刀刺死陸籍妻 女兒求情法官判輕一點

最新更新：2020/02/03 17:46
宜蘭呂姓男子（中）被控懷疑陸籍妻子另結新歡，53刀刺死妻子，一審遭判12年8月，二審高院3日開庭，呂男被提訊出庭。中央社記者劉世怡攝　109年2月3日
宜蘭呂姓男子（中）被控懷疑陸籍妻子另結新歡，53刀刺死妻子，一審遭判12年8月，二審高院3日開庭，呂男被提訊出庭。中央社記者劉世怡攝　109年2月3日

（中央社記者劉世怡台北3日電）宜蘭民眾呂鴻猷被控懷疑陸籍妻子另結新歡，53刀刺死妻子，一審遭判12年8月。二審高院今天開庭，呂男說中風走路易跌倒，請求具保停押，呂男的女兒則當庭請求法官判輕一點。

判決指出，61歲的呂鴻猷被控去年8月6日在大陸籍妻子經營的檳榔攤發生口角後，兩人返回宜蘭縣頭城住處又再次發生口角，呂男因懷疑王姓妻子另有新歡且堅持離家，持水果刀朝王女的頸部、背部、胸部等要害猛刺，造成女方頸部13傷、胸部16傷、背部24傷，導致頸動脈、心臟等受傷而大出血，最後因出血性休克死亡。隔天凌晨，18歲的女兒返家發現母親傷勢及倒在臥房，將母親緊急送醫仍宣告死亡。

判決指出，呂男犯案後，將水果刀放入房間抽屜後離開，前往胞妹台北巿住處告知殺人情形，呂妹報警，呂男隨即離開前往桃園，後來在桃園遭警方逮捕。

一審宜蘭地院依殺人罪判呂男12年8月，呂男及檢方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，今天首次開庭。

呂男庭上坦承犯行，感到很後悔，他有中風，走路會跌倒，聲請具保停押，讓他可接受醫治調養身體；當初會去桃園是因為要找妻子的好朋友，請聯絡妻子的家裡人，但當天沒有找到妻子的好朋友。

法官詢問出庭的18歲的女兒對本案意見，她僅說「判輕一點」。

呂男委任律師則說，呂男和妻子結婚19年，因妻子堅持離婚及離家，呂男一時氣憤犯下大錯，深感後悔。（編輯：方沛清）1090203

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