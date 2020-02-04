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轉發南投台商染武漢肺炎假訊息 男子挨告遭送辦

最新更新：2020/02/04 17:47

（中央社記者蘇木春、蕭博陽4日綜合報導）陳姓男子收到親友轉傳不實訊息，指出南投有台商感染武漢肺炎，陳男並將不實訊息公開張貼在臉書，刑事局循線通知陳男到案，今天依違反傳染病防治法等罪嫌送辦。

刑事局偵查第六大隊第五隊今天表示，刑事局獲報某個地方臉書社團中，有民眾張貼「南投市某地址的人自大陸武漢回來，並確定傳染武漢肺炎，且全家均已感染」等不實訊息內容。

警方調閱相關資料分析，發現張貼者為務農的30歲陳姓男子，他涉嫌在臉書公開張貼不實訊息，警方昨天通知陳男到案。

陳男坦承，在LINE群組收到親友轉傳南投市某名從大陸武漢返台的台商疫情訊息，並於1日轉發臉書社團，且以諧音方式寫出台商的居住地址。

由於陳男貼文中地址有台商經營餐飲業的所在地門牌號碼，且遭影射的台商也貼文自清，並進一步對貼文者提出妨害名譽罪及違反個資法等告訴。警方訊問後，並將陳男一併依違反傳染病防治法、社維法等罪嫌，函送南投地檢署偵辦。

南投地檢署呼籲，面對傳染病，應配合中央流行疫情指揮中心各項防疫措施，民眾若發現有任何散播不實訊息，或對已徵用的防疫物資囤積居奇、哄抬物價，以及如有患者不遵行各級主管機關防疫措施等情事，請向轄區檢警舉發，檢方會從速依法偵辦。（編輯：洪學廣）1090204

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