智慧局撤銷先進光6專利案 大立光勝訴定讞

（中央社記者劉世怡台北13日電）大立光電主張，先進光電涉侵權並在申請專利獲准後，找人自為舉發，使智慧局撤銷6項專利，欲撤銷智慧局處分而興訟。最高行政法院今天判大立光勝訴定讞。

最高行政法院發布新聞指出，先進光電科技股份有限公司於民國101年4月18日以「點膠針頭結構」向經濟部智慧財產局申請新型專利，智慧財產局於101年7月9日核准專利，並發給專利證書。

後來男子盧建中於103年以專利不具進步性為由，提起舉發，智慧財產局106年3月間做出處分，認定6項舉發成立，應予撤銷。

大立光電提告主張其所有的「附擋塊之多針點膠裝置」營業秘密遭4名離職員工交給先進光電公司使用並申請專利，因此專利的申請權、專利權應歸大立光電所有，也對智慧財產局認定6項舉發成立的處分不服，向智慧財產法院提起行政訴訟。

智財法院認定，盧建中應是提供自己名義，供他人用以提起專利舉發，本件舉發案應是長宏事務所依先進光電公司委託而辦理，實際的舉發人為先進光電，本件為自為舉發情事，智慧財產局應為不受理審定，因此撤銷原處分，判大立光電勝訴，智慧財產局不服，提起上訴，最高行政法院今天駁回上訴，全案定讞。（編輯：李亨山）1090213