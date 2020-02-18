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男子隨機拿石頭砸檳榔攤 反遭業者壓制

最新更新：2020/02/18 11:41
苗栗縣48歲鍾姓男子騎乘機車行經台6線，突然拿起大石頭往檳榔攤丟擲，差點被砸到的業者立即上前將他拉到路旁壓制，附近居民見狀也急忙報警。中央社記者管瑞平攝　109年2月18日
苗栗縣48歲鍾姓男子騎乘機車行經台6線，突然拿起大石頭往檳榔攤丟擲，差點被砸到的業者立即上前將他拉到路旁壓制，附近居民見狀也急忙報警。中央社記者管瑞平攝　109年2月18日

（中央社記者管瑞平苗栗縣18日電）苗栗縣48歲鍾姓男子騎乘機車行經台6線，突然拿起大石頭往檳榔攤丟擲，差點被砸到的業者立即衝出把對方壓制；警方調查發現，鍾男有毒品前科，疑似精神恍惚隨機拿石頭亂丟。

無辜受害的檳榔攤業者今天指出，鍾男16日騎乘機車來到對面，無緣無故朝著檳榔攤破口大罵，突然丟擲1顆大石頭，還好趕緊跳開，否則就可能被砸中，當下看到對方上車準備走人，立即衝上前把他拉到路旁壓制，附近居民見狀也急忙報警。

檳榔攤業者表示，跟丟石頭的男子完全不認識，平常也沒有與人交惡；警方趕抵現場，進一步調查發現，鍾男有多項毒品前科，平常會暴力傷人，連家人都管不了他。

附近居民指出，鍾男是家中獨子，可能小時候被寵壞了，如今還會動手對自己父親造成傷害；鍾男事後被警方帶回偵訊，仍胡言亂語並仍有暴力傾向，已強制就醫，不過居民擔心，鍾男宛如一顆不定時炸彈，不知道下次甚麼時候要爆發，希望相關單位提供必要協助。（編輯：張銘坤）1090218

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