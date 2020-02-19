涉詐領助理費850萬元 台南議員谷暮哈就遭聲押

（中央社記者張榮祥台南19日電）台南市3連霸的山地原住民市議員谷暮哈就涉詐領850萬元助理補助費，台南檢調昨天搜索9個地點，傳喚15人，今天凌晨訊後聲押谷暮哈就，台南地方法院羈押庭仍在召開中。

台南地檢署去年2月接獲谷暮哈就涉嫌詐領助理費情資，經過數個月調查，檢察官昨天指揮法務部調查局南部地區機動工作站、台南市調查處等，同步搜索谷暮哈就服務處、研究室、住所等9個地點，並傳喚谷暮哈就及市議員助理、證人等共15人到案說明。

南檢調查，谷暮哈就自民國99年至107年擔任台南市議會第1屆及第2屆市議員期間，分別以虛報親友人頭及以少報多等方式，詐領新台幣850萬元助理補助費，涉犯貪污治罪條例利用職務詐領財物、刑法使公務員登載不實文書等罪嫌。

南檢以犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯、證人之虞，今天凌晨向台南地院聲押谷暮哈就，台南地院下午召開聲押庭，目前尚未裁定。

另外，由於南檢傳喚的15人中，僅谷暮哈就是被告，其他14人都是證人，南檢訊後請回，且將持續追查，釐清案情。

42歲的無黨籍谷暮哈就，是台南市山地原住民市議員，連任3屆，頗具知名度。（編輯：洪學廣）1090219