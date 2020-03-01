車斗未鎖緊砂石滲漏23公里 害7騎士犁田受傷

（中央社記者王朝鈺新北市1日電）一輛砂石車昨天晚間行經台2線濱海公路，因車斗後蓋未鎖緊砂石沿路滲漏長達23公里，導致7名騎士摔倒受傷，警方2小時內找到司機李姓男子，訊後依法函送法辦。

警方今天表示，台2線濱海公路昨天晚間8時40分許接連發生7名機車騎士摔倒受傷，新北市警局瑞芳分局員警獲報到場，發現台2線73公里至96公里，即新北市瑞芳區瑞濱到貢寮區澳底路段，有多處路面砂石掉落，研判為砂石車滲漏所致。

警方立即組成專案小組追查，公路總局基隆工務段也派員到場清除砂石，警方指出，雖因入夜後監視器影像模糊比對困難，仍持續透過多部監視器逐一清查，2小時內過濾出肇事砂石車。

警方深夜在宜蘭找到28歲李姓司機，李男向警方表示，昨天開砂石車從新北市三重區要往宜蘭方向，因疏忽未將車斗後蓋鎖緊，導致砂石沿途滲漏，對於造成事故感到十分抱歉。

警方訊後除將依公共危險罪，將李男函送地檢署偵辦外，並針對砂石滲漏，依道路交通管理處罰條例告發，警方表示，依法可處駕駛人新台幣3000元以上、9000元以下罰鍰，駕駛人記違規點數2點，致人受傷者可吊扣駕駛執照1年。（編輯：李錫璋）1090301