宜縣議員林騰煌當選無效案 高院改判檢方敗訴

（中央社記者蕭博文台北4日電）宜蘭縣議員林騰煌被控以每票1000元代價買票，經檢方提起當選無效之訴，一審宜蘭地方法院判決當選無效；二審高院今天廢棄原判決，改判檢方敗訴確定。

宜蘭地檢署起訴指出，宜蘭縣第19屆議員第10選區（蘇澳鎮）當選人林騰煌，涉嫌在民國107年11月間，以每票新台幣1000元、總計5000元代價，向林姓選民買票遭拒，另涉嫌以每票1000元、總計5000元向張姓選民買票，雙方約定張姓選民家人投票支持。

宜檢提起當選無效之訴，一審宜蘭地方法院判決林騰煌當選無效。

案經林騰煌上訴，二審由台灣高等法院審理。二審認為，檢察官主張的事實，僅憑林姓、張姓選民的片面陳述，及張姓選民遭扣押的5000元，但張姓選民證言前後不一，且張姓選民的親戚曾與林騰煌乾兒子有車禍糾紛，證詞亦有偏頗，不足採信。

二審判決指出，林姓選民證詞也前後不一，檢察官未能進一步舉證證明張姓、林姓選民所言實在，提起當選無效之訴於法無據，應予駁回，因此廢棄一審判決，駁回當選無效之訴，本判決不得上訴而確定。

刑事部分，一審宜蘭地院就林姓選民部分，依行求賄賂罪判處林騰煌有期徒刑3年2月，褫奪公權3年，張姓選民部分無罪；二審高院認為全案罪嫌不足，2月間改判無罪，仍可上訴。（編輯：李亨山）1090304