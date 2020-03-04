北市二殯規劃新建相驗解剖中心 設負壓隔離空間

（中央社記者蕭博文台北4日電）台北地檢署今天表示，台北市政府於二殯規劃新建相驗解剖中心，設有負壓隔離空間，足以因應武漢肺炎解剖相驗需求；此外，檢察長邢泰釗建議增設家屬休息室，已獲殯葬處認同。

北檢發布新聞稿指出，位於第二殯儀館的台北市相驗解剖中心因面積有限，執行屍體檢驗解剖及鑑識採證不易，家屬與關係人共處狹小門廳，易增悲慟情緒。遇有社會矚目案件，現場人員進出紛雜、難以有效管制，致易影響司法調查不公開及保密原則。

北檢表示，台北市殯葬管理處已於民國108年9月10日起，停止使用台北市相驗解剖中心並開始規劃新建工程。

新聞稿提到，台北市長柯文哲曾在市府治安會報中表示，相驗解剖中心應參考國際法醫中心建構標準，並指示相關單位配合北檢需求辦理，也請北檢提供專業意見，協助市府相關局處。

北檢表示，檢察長邢泰釗日前拜會台北市殯葬管理處處長洪進達等人，表示對於北市府基於維護死者尊嚴、人性關懷及防護感染立場，規劃「台北市相驗暨解剖中心」，極感欽佩。

邢泰釗建議，更改相驗解剖出入動線及增設獨立空間作為家屬休息室，洪進達對北檢建議事項高度認同，雙方達成共識，已進行變更設計，期能共同建構符合國際法醫鑑識科技水準的相驗解剖中心。

北檢指出，規劃中的相驗解剖中心符合生物安全標準BSL2+以上等級，具有負壓隔離空間、電動雙門氣閘管制、環境氣霧消毒等設備，足以因應武漢肺炎相驗解剖需求，並保護檢察官、書記官、法醫、司法警察、往生者家屬安全。（編輯：李錫璋）1090304