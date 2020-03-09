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首頁 / 社會

桃園市暗夜傳槍響 男子馳援欠債女友反遭槍擊

最新更新：2020/03/09 16:38

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）桃園市警局八德分局今天表示，昨天凌晨一名女子因為欠債遭拘禁毆打，向賴姓友人求救，反而連累友人雙腳遭槍擊，警方凌晨獲報立即破門攻堅，逮捕凶嫌吳男等3人移送偵辦。

八德分局偵查隊長沈介茗表示，昨天凌晨2時許接獲民眾報案，指稱在八德區長興路段傳出槍聲，另有報案指稱一名男子遭槍擊就醫，勤務指揮中心立即啟動快打部隊，並調派線上警網與警察局保安大隊約30名警力趕往現場封鎖。

沈介茗說，初步調查是一名女子欠吳男新台幣1萬多元，女子7日晚間到吳男位於八德區的住處談判，但遭吳男拘禁且毆打致傷，女子趁隙打電話向賴姓男友人求救，但賴男到場反遭吳男與洪男持槍及鋁棒強押入屋，更遭吳男開槍射擊，子彈從右大腿貫穿左小腿，賴男中槍後自行開車逃離並由家人陪同就醫，女子也趁亂逃逸。

沈介茗指出，賴男在案發後告知友人遭吳男開槍，友人便邀集數名弟兄前往八德找吳男談判，吳男見狀立即朝屋外開槍，但警方此時已接獲訊息到場，戶外男子立即一哄而散，但屋內仍有槍聲傳出，警方立即封鎖現場並破門入屋，當場將吳男、洪男及1名女子3人逮捕。

沈介茗表示，警方在現場更查扣手槍1把，內有已上膛子彈10顆，但吳男等人矢口否認槍彈為其所有，警方調查後也依殺人未遂、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送桃園地方檢察署偵辦，並建請檢察官向法院聲請羈押，並擴大偵辦案件。（編輯：方沛清）1090309

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