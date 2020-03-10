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詐騙集團用玩具鈔行騙 投資客財損逾千萬

最新更新：2020/03/10 17:06
以32歲陳姓男子為首的詐騙集團，108年起在網路上誆稱可買賣虛擬貨幣和地下匯兌，卻以玩具鈔混夾在一整捆千元真鈔中行騙，警方循線逮捕10嫌送辦。圖為警方所查扣贓證物。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　109年3月10日
以32歲陳姓男子為首的詐騙集團，108年起在網路上誆稱可買賣虛擬貨幣和地下匯兌，卻以玩具鈔混夾在一整捆千元真鈔中行騙，警方循線逮捕10嫌送辦。圖為警方所查扣贓證物。（台北市警察局萬華分局提供）中央社記者黃麗芸傳真　109年3月10日

（中央社記者黃麗芸台北10日電）以32歲陳姓男子為首的詐騙集團，自去年起在網路上誆稱可買賣虛擬貨幣和地下匯兌，卻魚目混珠將玩具鈔混夾在一整捆千元真鈔中行騙，有人被騙逾新台幣1300萬元，警逮10嫌送辦。

台北市警察局萬華分局今天召開破案記者會，指去年9月底接獲被害民眾報案，有詐騙集團利用玩具鈔詐騙地下匯兌及虛擬貨幣買賣，隨即偵查並迅速掌握涉案犯嫌成員身分及行蹤。

根據調查了解，有詐欺前科的陳男利用其熟稔地下匯兌及虛擬貨幣買賣方式，於去年8月夥同成員共組詐蹁集團，他們先在多個包括WeChat的社群軟體設立假帳號，並誆稱可進行虛擬貨幣和地下匯兌買賣交易等訊息，藉此誘騙不知情的被害人上鉤。

詐騙集團再購置自動捆鈔機、捆鈔紙條、捆鈔麻繩等工具，將一整捆的新台幣千元真鈔混入大量玩具假鈔，魚目混珠，再另約被害人於公共場合交易，詐騙成員持偽造的金融機構提款單誆騙被害人可提領鉅額款項，誘騙被害人完成交易。

直到被害人事後檢查，才發現整捆鈔票中只有上、下兩張是真鈔，才驚覺遭詐騙。

警方歷經數月追查，於今年3月初陸續於雙北市、桃園市將陳男等10嫌查緝到案，並查扣相關犯罪工具一批。

初步清查發現，此案受害者有5人，財損金額共高達新台幣2000多萬元，其中單一案最高被詐騙金額逾1300萬元。

全案詢後依詐欺罪、洗錢防制法、銀行法等罪嫌送辦。（編輯：張銘坤）1090310

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