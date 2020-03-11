刺死陸籍妻 二審判男12年8月

（中央社記者劉世怡台北11日電）男子呂鴻猷被控懷疑陸籍妻子另結新歡，多刀刺死妻子，一審遭判12年8月，經上訴，呂男說中風走路易摔，請求交保，二審高院今仍判他12年8月，另認無羈押必要，准30萬元交保。

判決指出，61歲的呂鴻猷被控去年8月6日在大陸籍妻子經營的檳榔攤發生口角後，兩人返回宜蘭縣頭城住處又再次發生口角，呂男因懷疑王姓妻子另有新歡且堅持離家，持水果刀朝王女的頸部、背部、胸部等要害猛刺，造成女方頸部13傷、胸部16傷、背部24傷，導致頸動脈、心臟等受傷而大出血，最後因出血性休克死亡。

隔天凌晨，18歲的女兒返家發現母親傷勢及倒在臥房，將母親緊急送醫仍宣告死亡。

判決指出，呂男犯案後，將水果刀放入房間抽屜後離開，前往胞妹台北巿住處告知殺人情形，呂妹報警，呂男隨即離開前往桃園，後來在桃園遭警方逮捕。

一審宜蘭地院依殺人罪判呂男12年8月，呂男及檢方不服，提起上訴，二審由台灣高等法院審理，呂男在開庭期間坦承犯行，非常後悔，他有中風，走路會跌倒，聲請具保停押，讓他可接受醫治調養身體。女兒在庭上請求法官「判輕一點」。（編輯：李亨山）1090311