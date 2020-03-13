逆子鐵鎚弒父詐病求輕判 無期徒刑定讞

（中央社記者蕭博文台北13日電）新北市男子黃偉哲與父親口角後罰68歲父親半蹲遭拒，持鐵鎚打死父親，犯後還否認殺人、詐病求輕判，一審、二審遭判處無期徒刑。案經最高法院日前駁回黃偉哲上訴，全案定讞。

判決指出，黃偉哲與父母同住新北板橋區，民國107年10月14日黃偉哲與罹病父親口角，要求父親半蹲等類似體罰動作遭拒，憤而持鐵鎚木柄端重擊父親四肢，再用鐵鎚前端痛毆父親頭部致死。

黃偉哲原本辯稱父親跌倒受傷，檢方偵訊時改口稱只拿鐵鎚木柄打父親四肢，辯稱父親曾車禍接受腦部手術，意外是過失致死；父親對他很好，他沒殺父意圖。

黃偉哲母親證稱，丈夫只要沒照兒子意思做事，兒子就容易發怒。丈夫曾因做錯事，被兒子罰蹲馬步、伏地挺身。

一審台灣新北地方法院認為黃偉哲曾就讀中醫相關學科，曾在中醫診所工作，應知父親曾因車禍腦部動過手術、特別脆弱，竟持鐵鎚毆打父親頭部，最嚴重的傷勢還從臉部貫穿到口內，不採信過失致死等辯詞。

一審認為黃偉哲罔顧孝道、違逆倫常，犯後還詐病，推稱腦袋不清楚，不知悔改，考量黃偉哲無前科，惡性尚未達求其生而不可得程度，依殺害直系血親尊親屬罪，判處無期徒刑，褫奪公權終身。

案經上訴，二審由台灣高等法院審理後認為，原審判決認事用法量刑無違誤，應予維持無期徒刑判決。

黃偉哲上訴第三審，最高法院認為二審判決無違法，駁回上訴確定。（編輯：李明宗）1090313