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武漢肺炎疫情假訊息 調查局查獲4起送辦

最新更新：2020/03/13 16:16
網路流傳新莊運動場發生武漢肺炎確診病例不實訊息，調查局資通安全處副主任劉家榮（圖）13日說明查辦情形，指出已查到該訊息是新北市一名林姓市民散布，日前並約談到案。中央社記者蕭博文攝　109年3月13日
網路流傳新莊運動場發生武漢肺炎確診病例不實訊息，調查局資通安全處副主任劉家榮（圖）13日說明查辦情形，指出已查到該訊息是新北市一名林姓市民散布，日前並約談到案。中央社記者蕭博文攝　109年3月13日

（中央社記者蕭博文台北13日電）調查局今天表示，近日網路流傳小港醫院、新莊運動場有武漢肺炎確診病例等疫情假訊息，經溯源追查，共查獲4案、約談5人到案，依違反傳染病防治法等罪移送法辦。

調查局今天下午於法務部召開記者會，由資通安全處副主任劉家榮說明不實疫情案件查辦情形。

劉家榮指出，近期LINE、臉書流傳「小港醫院有確診武漢肺炎患者，他從廣東回來，他是小港人目前要被隔離了…」不實訊息，經查為屏東劉姓縣民、高雄蔡姓市民散布，2人已被約談到案。

他說，臉書流傳「武漢病毒第34、41例為南崁大竹人，曾去過台茂、大江、林口長庚、林口竹林山寺等區，尤其是第34例為超強傳染源」不實訊息，出自於桃園劉姓未成年人散布，到案後已坦承不諱。

此外，臉書還流傳「新莊復興路（近運動場）發生武漢肺炎確診病例」謠言，調查局查出是新北市林姓市民散布，約談後移送法辦。

臉書另流傳「感冒時，如出現流鼻涕和咳痰者，就不可能是新型冠狀病毒肺炎」的假訊息，台南市調查處日前已約談涉嫌散布的高雄蔡姓市民。

調查局呼籲，任何防疫相關政策及訊息，均以權責機關公告為主，民眾閱聽網路資訊，在確認訊息真確性前，切勿轉發散布。

調查局重申，「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條規範散播不實疫情訊息應負刑事責任，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣300萬元以下罰金，呼籲民眾切勿轉傳不實訊息，以免誤蹈法網。（編輯：張銘坤）1090313

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