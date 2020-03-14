取締闖紅燈被控執法過當 執勤警遭送辦

（中央社記者程啟峰高雄14日電）高雄鳳山警分局鳳崗派出所吳姓員警3日取締胡姓男子闖紅燈遭嗆，將胡男帶回偵辦，被控執法過當造成胡男受傷，警方今天說，已將吳員依傷害罪嫌送辦，若查有違法之處絕不寬貸。

鳳山警分局指出，吳姓員警3日巡邏行經轄區中山路、雙慈路口時，發現胡男駕駛小貨車闖紅燈上前攔查。取締過程，胡男認為吳員態度欠佳，以台語爆出輕蔑言語，吳員認有公然侮辱公署、妨害公務之嫌，當場將胡男依現行犯帶回偵辦，訊後依妨害公務罪嫌送辦。

胡男事後指控吳員取締過程執勤過當打人，造成他傷痕累累。

鳳山警分局上午發布新聞表示，本案警方是否執法過當、涉及傷害部分，分局調查發現，吳員攔查現場時，因胡男以輕蔑言語回應警方，吳員認為胡男有公然侮辱公署、妨害公務之嫌，欲將胡男帶回偵辦時，因胡男不願配合才由優勢警力強制將其帶回。

警方又表示，吳員一路關心胡男狀況，並向胡男表示「你若身體不舒服，我可以幫你叫救護車」，胡男在派出所應訊期間意圖離開派出所，吳員制止未果才會再次強制將胡男壓制於地，胡男當場表示壓制過程遭致受傷，警方也隨即戒護其就醫。

事後，胡男對吳員執法使其受傷部分提出傷害告訴，警方調查後，全案已依傷害罪嫌將吳員送辦。另對本案相關爭端，警方執勤造成民眾權益受損部分，若確有疏失，必依法懲處，絕不寬貸，並將以此加強員警教育訓練。

鳳山警分局強調，警方執行公權力不容挑戰，民眾若對警方執法有疑義，可透過申訴管道反映，也可當場表示異議，不要以過激方式表達意見以免觸法。（編輯：陳俊碩）1090314