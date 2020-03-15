強化可疑人車攔檢 桃園警查獲男子攜毒

（中央社記者吳睿騏桃園15日電）新店隨機殺人案引發民眾恐慌，桃園市警局員警昨晚攔檢一輛乘客神情慌張機車，後座男子先取出一把瑞士刀，警方立即加強警戒，又發現2包共2.45公克安非他命，當場將男子逮捕。

新北市林姓男騎士，13日晚間到新店區準備載下班的姊姊回家，沒想到在路邊停等時，竟遭疑情緒失控的王姓男子從後方朝背部猛刺一刀致死。意外引發民眾恐慌，員警也繃緊神經加強巡邏。

八德分局表示，四維派出所員警昨晚6時許在大湳市場周邊巡邏時，發現一輛機車後方留著中長髮的男乘客，不斷回頭觀望且神情慌張，員警立刻攔下兩人要求停車受檢，後座的黃男先是取出一把瑞士刀，警方立即加強警戒，隨後又發現2包共2.45公克的安非他命，當場將男子逮捕。

八德分局指出，警方立刻將黃男帶回派出所製作筆錄，詢後依違反毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦。過程被民眾拍下上網發文，由於時機敏感，引發民眾廣大回響，有人留言「警察辛苦了，萬事小心」，也有人大讚「警察真棒」，警方表示，會持續針對可疑人車實施盤查，以淨化社會治安。（編輯：方沛清）1090315