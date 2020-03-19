涉傳台北美國學校疫情假訊息 北市女遭逮送辦

（中央社記者黃麗芸台北19日電）刑事局昨接獲檢舉，指北市有2女分別在LINE群組轉傳3確診案例住鳳山五甲和台北美國學校有家長染疫的不實訊息，通知到案後依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例送辦。

刑事局今天宣布偵破4件假訊息案，偵查第七大隊第三隊隊長李奇勳表示，18日接獲民眾檢舉指暱稱「鋗（豆花妹）」和「Jolie Huang」的民眾，分別在各自親友LINE群組散布疫情假訊息。

內容包括有「案65至67確診這三個人住在鳳山五甲、確診3人（同一戶）去過五甲路（中國信託、北港肉羹麵、上文耳鼻喉科）現已在長庚負壓…」及「聽說TAS有家長隱瞞去日本中了武漢肺炎」等不實訊息。

警方經和高雄市衛生局及中央流行疫情指揮中心認定上述內容均為不實訊息，循線追查轉貼發文者為北市30歲林女及36歲黃女，並分別於18日和19日通知到案說明，兩人均表示轉貼發文後才知是假訊息，除立即刪除留言後，也知會群組親友為假訊。

全案詢後依違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條「散播不實訊息罪」移送台北地檢署偵辦。

另，偵查第四大隊第二隊隊長張躍瀚指出，11日接獲中央流行疫情指揮中心函告，指有匿名網友在網路新聞的民眾討論區留言，內容稱「政府刻意隱瞞許多實情，為什麼不能讓人民知道？台灣其實確診的病例遠比新聞報出來的還多」的不實訊息。

警方立即查出此匿名網友為北市43歲何姓男子，他到案供稱認為針對疫情人民有知的權利，但政府未善盡告知責任，才自行發文呼籲大家，警詢後依違反社會秩序維護法函請台北市警察局中山分局依法裁處。

另，11日同時接獲中央流行疫情指揮中心函告，指有匿名網友在臉書社團張貼電視節目「關鍵時刻」截圖畫面，且留言稱「這個不是開玩笑的喔 媽咪要趕緊開始囤貨 小孩奶粉尿布 家裡飲食 衛生紙 消毒用品等等」不實訊息。

警方獲報後，立即查出發文者為29歲台中陳男，他供稱是看到節目內容後，才好意上臉書親子社團發文提醒社團內的媽媽們，詢後依違反社維法函請彰化縣警察局芳苑分局依法裁處。（編輯：李亨山）1090319