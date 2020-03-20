失聯移工恐成防疫破口 移民署推擴大自行到案

有鑑失聯移工恐成防疫破口，移民署20日舉辦「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」記者會，副署長鐘景琨（前排右3）表示，配合國內防疫政策，即日起推動為期3個月的「擴大自行到案專案」。中央社記者黃麗芸攝 109年3月20日

（中央社記者黃麗芸台北20日電）國內武漢肺炎第32例為非法移工。為加強防疫，移民署今天表示，即日起針對逾期外來人口推動為期3個月的「擴大自行到案專案」，採「不收容、不管制、低罰鍰」，鼓勵主動投案。

有鑑失聯移工恐成防疫破口，移民署今天舉辦「擴大逾期停（居）留外來人口自行到案專案」記者會，副署長鐘景琨表示，配合國內防疫政策，即日起推動「擴大自行到案專案」，專案實施期間為4至6月，3月20至31日為宣導期。

鐘景琨說明，專案減免處罰措施為「不收容、不管制、低罰鍰」，除免予收容外，同時得免除禁止入國或不予許可期間，處法定最低額度逾期罰鍰新台幣2000元，鼓勵逾期外來人口（含失聯移工）主動投案，移民署將協助他們儘快返回母國。

勞動署副署長蔡孟良指出，防疫策略不容許有任何破口，移民署推動此專案，相關部會都將全力支持和配合，目前在台移工共約70萬人，非法移工約4萬人，希望透過這個專案讓大家安心，勞動部也將投入所有資源和管道協助，呼籲失聯移工把握專案機會。

駐台北印尼經濟貿易代表處副代表蘇泰帝（Teddy Surachmat）表示，全力支持移民署的專案政策，和保護印尼在台移工目標一致，希望可比去年專案成果獲得更多迴響，除將協助宣導專案政策外，也會提供更快的簡易旅行證件服務和短期安置處所，減少非法移工和非法雇主問題。

蘇泰帝受訪提到，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間，非法移工將難以取得醫療就診服務，也感謝台灣政府的努力。

媒體會後詢問國內非法移工染疫情形。移民署國際及執法事務組組長張文秀說，目前已知確診者為第32例，昨天落跑的發燒失聯印尼移工現已隔離收容，正在等待檢驗結果出爐。

張文秀指出，移民署去年1至6月專案共查處2萬6373名逾期外來人口，其中逾期非法移工有1萬7195人，自行到案的逾期移工為9116人。

移民署表示，防疫期間會針對外來人口進行衛教宣導工作，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，配合中央流行疫情指揮中心及勞動部共同執行，並增設防護隔離設備保護執勤同仁安全。

待專案結束後，移民署說，也將推動完成入出國及移民法修法作業，參照他國作法，加重逾期的相關罰則；此外，待疫情和緩後也將會加強查緝力道，推動全國大掃蕩勤務。（編輯：方沛清）1090320