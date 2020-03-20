打死同居男友3歲兒 女子判刑12年6月定讞

（中央社記者蕭博文台北20日電）台北市劉姓女子懷孕心情不佳，又不滿同居人3歲兒子無法自行上廁所，持長柄毆打男童成傷，另推打男童致死，二審判刑12年6月。最高法院日前駁回上訴，全案定讞。

此外，劉女另因故意燙傷、毆打同居人4歲女兒，及虐打同居人3歲兒子的其他犯行被起訴。二審認定劉女對男童有2次傷害犯行，對女童有3次傷害犯行，判刑2年8月，最高法院日前也駁回上訴確定。

劉女所涉兩案同日遭最高法院被駁回上訴，但因兩案經檢察官分別起訴、法院分別審理，檢察官日後將向法院聲請就兩案定應執行刑。

判決指出，民國105年1月間，劉姓女子與男友及男友的4歲女兒、3歲兒子同住，劉女與男友另育有2名小孩，2人案發後結婚。

105年2月13日，劉女懷孕情緒不佳，不滿男童無法自行如廁，持長柄毆打。同年2月14日，劉女推打男童左側肩膀，導致男童倒地，頭部撞擊地板，翌日呼吸不順，經劉女送醫急救不治。

一審法院依成年人故意對兒童犯傷害、傷害致人於死罪，分別判處劉女10月、12年徒刑，應執行有期徒刑12年6月。

劉女上訴二審，由台灣高等法院審理。劉女辯稱，因懷孕產前焦慮，導致辨識力、控制力降低，請求判決不罰或減輕其刑。

二審認為，劉女只打同居人小孩，不打親生小孩，顯見辨識力未顯著降低，駁回上訴，維持原判。

另方面，劉女涉嫌多次持浴室用長柄刷毆打男友兒女，甚至將女童手臂強行壓入熱水中，導致女童燙傷，一、二審就5件傷害犯行，均判刑2年8月。

劉女對兩案二審判決提起上訴，均於日前遭最高法院駁回而確定。（編輯：方沛清）1090320