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首頁 / 社會

中市府強力稽查勸說防疫 5大夜店配合停業2週

最新更新：2020/03/23 12:01

（中央社記者郝雪卿台中23日電）為防人群聚集成為防疫破口，台中市政府昨天起針對大型夜店展開聯合稽查，市警局今天表示，在道德勸說後，有5家大型夜店即日起將暫停營業2週。

因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情全球蔓延，市府防範民眾聚集大型娛樂場所可能衍生的防疫破口，昨天淩晨起針對轄內大型夜店聯合稽查臨檢道德勸說，請業者主動停業14天，獲業者善意回應。

台中市警察局指出，為防止居家隔離檢疫及高風險民眾到處趴趴走，警察局會同衛生局、民政局進行夜店聯合稽查，市府並進一步勸說業者，積極配合政府防疫政策主動停業14天。

市警局表示，經道德勸說後，目前「MUSE」、「ALTA Nightclub」、「SHOW HOUSE秀屋」、「18TC」及「X-CUBE」等5家大型夜店均表示會停業2週，為防疫工作盡一份心力。

警察局指出，市府將持續針對轄內民眾較常聚集消費的娛樂場所、密閉式空間、易群聚感染的夜店、酒店、KTV等，加強實施稽查臨檢，並勸導相關業者主動配合暫停營業，持續強化防疫工作。（編輯：洪學廣）1090323

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