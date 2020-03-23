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板橋警匪追逐12槍響 3警遭衝撞受傷送醫

最新更新：2020/03/23 17:31
新北板橋員警23日在攔查王姓男子駕駛的車輛時遭衝撞拒檢，警對輪胎連開12槍仍被逃逸，最後在巡邏警網攔截下落網送辦，並造成3名員警受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年3月23日
新北板橋員警23日在攔查王姓男子駕駛的車輛時遭衝撞拒檢，警對輪胎連開12槍仍被逃逸，最後在巡邏警網攔截下落網送辦，並造成3名員警受傷送醫。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年3月23日

（中央社記者王鴻國新北23日電）板橋今天下午2時許發生警匪追逐，員警在攔查王姓男子駕駛的車輛時遭衝撞拒檢，警雖對輪胎連開12槍仍被王男逃逸，最後在巡邏警網攔截下落網送辦，但仍造成3名員警受傷送醫。

警方指出，板橋分局板橋派出所警員洪煒傑、郭起綸於下午2時22分巡邏到板橋區南雅東路時，因王男所駕駛的自小客車形跡可疑，於是上前實施攔查。

警方表示，不料28歲的王姓駕駛疑因藏有毒品拒停車受檢，當場衝撞執勤員警加速逃逸，洪姓員警見狀朝車子輪胎處開了9槍，郭員也開了3槍，但在閃避時造成右膝有擦傷，但王男仍持續開車逃逸。

警方於是實施攔截圍捕，王男雖於3分鐘後在板橋區大觀路二段187巷與合安一路口遭警車攔阻，但王男仍不願下車受檢，警員黃子豪於是上前以擊破器破窗逮人，但破窗過程中造成左手食指撕裂傷，圍捕過程也造成警員吳晉菖左手掌撕裂傷。共3名員警受傷送醫治療，傷勢均無大礙。

王姓男子落網後經查為毒品通緝犯，警方還在車上查獲部分海洛因及安非他命數包，警方將王男帶回警局偵訊並清查毒品來源，擴大偵辦。（編輯：方沛清）1090323

新北市板橋23日下午2時許發生警匪追逐，員警在攔查王姓男子駕駛的車輛時遭衝撞拒檢，警對輪胎連開12槍仍被逃逸，最後在警網攔阻逮人送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年3月23日
新北市板橋23日下午2時許發生警匪追逐，員警在攔查王姓男子駕駛的車輛時遭衝撞拒檢，警對輪胎連開12槍仍被逃逸，最後在警網攔阻逮人送辦。（翻攝畫面）中央社記者王鴻國傳真　109年3月23日
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