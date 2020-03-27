芝山岩建物高度降低 居民景觀權無損吃敗訴

（中央社記者劉世怡台北27日電）北巿芝山岩居民不服北巿都發局核准建商建大樓及變更設計，致景觀權益受損興訟，法院昨天判居民敗訴。法院今天表示，變更設計使建物高度降低，居民權益無損，無權利保護必要。

判決指出，起造人華威聯合股份有限公司於民國100年9月28日向台北巿都巿發展局申請就芝山岩附近的17筆土地上興建大樓（地上14層、地下1層，共32戶）；北巿都發局於101年4月5日核發建造執照。起造人於101年11月及103年5月陸續申請建照變更設計，北巿都發局都核准。

芝山岩居民們主張，自家距離這起建案為400公尺內，建照變更設計後，大樓破壞芝山岩天際線，將使他們的「景觀權」及「日照權」等受損，本件有法律上利害關係，北巿都發局身為建築設計審核、建照執照發給的主管機關，未審慎評估，因此提起行政訴訟，請求撤銷核准建照變更設計。

一審判居民們勝訴，經上訴，最高行政法院撤銷發回，台北高等行政法院更一審審理後，昨天宣判，判居民們敗訴，還可上訴。居民們聆判後表示，將會上訴。

台北高等行政法院今天發布判決理由指出，提告的14名居民中，有13人的住所在建案建築物最大高度兩倍距離以內的範圍，可為本案的利害關係人，但有1人，住所與建案相距300多公尺，未在範圍內，非為本案的法律上利害關係人，為非適格當事人。

北高行指出，台北市政府以102年11月間訂定「芝山岩遺址周邊地區建築申請案須經『臺北市都市設計及土地使用開發許可審議委員會』審議通過後，始得申請建築執照的認定範圍，並自102年12月2日起實施，這屬於台北市土地使用分區管制自治條例所指關於「開發許可條件」的實體規範。

法院指出，建商於101年11月20日申請第1次變更設計，適用舊法（不屬於須經北市都審會審議通過），並無違誤。

法院指出，建商於103年5月5日申請第2次變更設計時，台北巿都發局核准前，未經北市都審會審議，雖與芝山岩都審規定不合，但因建商並沒有涉及增加基地面積等情形，甚至變更建築物高度較原建照核准的高度為低，因此，對居民所稱景觀權益的影響，反而較輕。

法院審酌，居民權利並無因第2次變更設計核准而受損害，這部分欠缺權利保護的必要；本件居民主張無理由，判居民敗訴，還可上訴。（編輯：屈享平）1090327