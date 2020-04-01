司法院：沒分案霸凌法官 制度未健全所致

（中央社記者劉世怡台北1日電）最高法院院長鄭玉山提前退休由吳燦接任。女法官指遭最高法院分案霸凌，司法院啟動行政調查，約詢鄭玉山等人後，今天公布調查報告，難認有霸凌，因制度不健全致分案過度集中。

司法院秘書長林輝煌指出，行政調查於去年8月開啟，約詢多人，包含時任最高法院院長鄭玉山，鄭玉山以書面表示意見，經綜合判斷後，今天公布行政調查報告，同時也送交監察院。

前最高法院法官楊絮雲丈夫、高院刑事庭庭長周盈文對此表示，「司法院如此說法，有其不得不然的考慮，不會為難他們！一切就留由歷史來檢驗！」楊絮雲只期待她的犧牲，能換來透明公平的分案制度，進而提升民眾對司法的信賴。

全案起於媒體報導最高法院分案制度不公，並指法官楊絮雲因不滿遭分案霸凌，主動請調回台灣高等法院，除監察委員依報導立案，多次赴最高法院調查外，司法院也開啟行政調查。

楊絮雲先前與周盈文召開記者會，指她在最高法院期間，遭分案霸凌。她表示，最高法院特殊商事專庭有7名法官，她一人分到20件，其他6名法官合起來只分到15件。

監察委員去年11月間表示，最高法院對外雖稱電腦分案，但配套不完全甚至違反法定法官原則，在分案上確實有所不公，將請司法院督促改善、並針對最高法院院長進行職務監督；鄭玉山當時表示，「制度上的缺失所造成的結果，本人願意完全承擔。」

司法院調查報告指出，楊絮雲分得20案件中，其中民國106年9月分受8件專庭案件，為執行分案要點及一般性、中立性決議的自然結果；其他12件專庭案件，則因未就專庭案件設置獨立分案輪次，導致分案不均。

調查報告指出，難認有違背法定法官原則及霸凌指定分案，楊絮雲分案過度集中，可謂制度未健全所致，楊絮雲對此有不平之鳴，可以理解；司法院調查期間，最高法院就民事庭分案的多項缺失已改進。（編輯：李錫璋）1090401