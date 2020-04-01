指彭文正夫妻赴美產子詐健保 蔡正元一審免賠

（中央社記者蕭博文台北1日電）政論節目主持人彭文正、李晶玉夫妻不滿前立委蔡正元在臉書指他們被爆赴美產子詐騙健保等語，求償400萬元。士院認為，事關公共利益，言論不具違法性，判決免賠。全案可上訴。

蔡正元民國105年3月30日在臉書（Facebook）發文指出，彭文正、李晶玉被爆刻意赴美產子，「詐騙」健保費，並指彭、李結合美國特殊醫療診所，弄單據回台灣詐健保，又有什麼臉在電視上談陸生健保。

彭文正、李晶玉向法院提起損害賠償訴訟，要求蔡正元賠償共新台幣400萬元，並刊登道歉聲明。

一審士林地方法院今天提供的新聞資料指出，彭文正、李晶玉是全國知名人物，全民健康保險事涉國家社會公共利益，因此彭、李有無以不正方法到國外生育並申請健保，自與公眾利益相關。

新聞資料提到，105年3月間，不只一家媒體報導貴婦赴美產子詐領健保的新聞，報導內容聲稱警方掌握200人詐領名單，包括前主播李晶玉。

法官認為，蔡正元是依新聞報導評述「赴美產子」、「陸生健保」等與公共利益相關的事務，並非專以侵害彭文正、李晶玉名譽為目的。

法官也認為，彭文正、李晶玉身為公眾人物，較一般人有更強的澄清能力，應以最大容忍接受社會大眾的檢視及監督，即使蔡正元未向彭、李查證或平衡陳述，也不能認定蔡正元未盡合理查證義務。

法官認為，蔡正元言論不具違法性，判決免賠、免道歉。全案可上訴。（編輯：戴光育）1090401