2男考中鋼涉作弊 二審改認未構成詐欺逆轉無罪

（中央社記者陳朝福高雄5日電）男子黃河源和邱黃志成民國106年參加中鋼新進人員甄試，被控利用電子設備作弊，一審依詐欺得利未遂罪各判2人拘役55天。上訴後逆轉，高分院認定未構成詐欺，改判無罪確定。

判決書指出，被告黃男等5人參加中鋼委託台灣金融研訓院舉辦的新進人員甄試，5人被控找上舞弊集團，計畫利用電子設備接收答案，並談妥若成功考取支付新台幣100萬元至130萬元酬勞。

黃男等人考試時將手機綑綁在身上，再穿寬鬆衣物或外套遮蔽，並把無線耳機僅留蜂鳴發聲簧片塞入耳道，由集團聘僱槍手同步作答，再撥打電話告知答案，5人當天分別在高市三信家商、小港高中應試，在第二節被試務人員發覺他們行徑怪異，當場查獲。

被告5人一審時坦承舞弊，辯稱因還有面試，尚不能確定是否錄取，主張不構成詐欺得利未遂罪，法官認為，筆試成績占60%，已對錄取有決定性影響，認定施用詐術，但其中3人因和解、宣告緩刑，黃男2人則判拘役55天。

黃男2人不服上訴，二審審理時，2人主張原本就在中鋼子公司工作，工作地點也在中鋼，且都能完成工作，並不屬詐欺得利。

高雄高分院審結宣判，合議庭法官認定縱使2人用作弊方式取得職務，薪資所得與考試作弊也屬間接關係，不能認定考試作弊階段，就觸犯詐欺得利罪，且薪資是勞力付出的工作所得，屬於「職務上所獲利益」，改判無罪確定。（編輯：洪學廣）1090405