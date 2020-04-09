婦人自殺詐勞保案 二審輕判丈夫大姑

（中央社記者劉世怡台北9日電）葉姓婦人與丈夫陳政賢、大姑陳慧齡合謀，先偽製葉女在職投保、葉女跳邊坡自殺後，詐領勞保死亡給付新台幣153萬多元。二審審酌錢已全數繳回等，輕判丈夫及大姑，還可上訴。

判決指出，婦人葉治萍因積欠龐大債務無力償還，竟與同居人陳政賢合謀策畫，要以自己的生命詐領保險金清償債務及讓次子後續生活無虞，2人向葉婦的次子陳俊宏說明計畫後邀其擔任證人；陳政賢與葉婦考量意外死亡保險金給付比例，於民國105年12月初辦理結婚登記。

陳政賢另請託在某公司擔任會計的大姑陳慧齡，偽製葉女在職證明，虛偽登載葉女任職公司，並辦理勞保及健保投保。

民國106年4月24日中午，葉治萍與陳政賢及陳俊宏選定台7線7.5公里處附近，葉治萍先自拍數張風景照後，當著陳政賢及陳俊宏的面，跳下16公尺深的邊坡自殺身亡後，陳政賢等人報案，並向警方供稱葉婦因欣賞風景不慎摔落。

檢警在相驗後發現疑點重重，且葉婦生前曾投保高額保險，深入追查才戳破這場假意外、真詐保的案件。

檢方先偵結依加工自殺、詐欺取財未遂等罪起訴陳政賢、陳俊宏及陳慧齡，再就詐領勞工保險死亡給付新台幣153萬6500元得逞部分，依加重詐欺罪起訴3人。

其中，加工自殺罪及詐欺取財未遂部分，二審台灣高等法院去年1月底判陳政賢3年徒刑、陳慧齡1年2月徒刑、次子陳俊宏1年6月徒刑，案件現由最高法院審理中。

詐領勞工保險死亡給付案部分，一審法院去年10月間認定構成偽造文書罪以及詐欺取財罪，判陳政賢應執行1年3月、陳慧齡應執行1年，陳俊宏罪證不足，獲無罪（檢方沒上訴已確定）。

陳政賢、陳慧齡不服判決，提起上訴，二審由台灣高等法院審理。

高院審酌，陳慧齡是因弟弟陳政賢之託，囿於親情，被動為之，不法所得153萬6500元，已全數繳清，判陳政賢偽造文書罪6月徒刑，得易科罰金；詐欺取財罪8月徒刑。陳慧齡偽造文書罪6月徒刑，詐欺取財罪6月徒刑，應執行10月徒刑，得易科罰金。還可上訴。（編輯：方沛清）1090409