海巡威力掃蕩 查獲越界陸船逮6船員

台中海巡隊10022艇與中機隊台北艦11日在苗栗外埔外30浬發現一艘無船名越界陸籍船隻，船上含船長共計6人；時值武漢肺炎疫情嚴峻期間，海巡人員不敢大意，全副武裝登檢，並為船員量測體溫。（台中海巡隊提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月11日

（中央社記者趙麗妍台中11日電）海巡署艦隊分署台中海巡隊與中部地區機動海巡隊台北艦11日擴大威力掃蕩，在苗栗外埔外30浬、領海基線外16.5浬海域，發現「無船名」越界陸籍油船，查獲6名船員，押返偵辦。

現值防疫重點時期，為積極防堵中國大陸漁船越界作業，避免海上成為防疫破口，艦隊分署10、11日規劃苗栗、台中海域擴大威力掃蕩勤務，結合台中、新竹、中部地區機動海巡隊1艦、5艇、67名海巡人員實施區域聯防專案勤務。

台中海巡隊10022艇與中機隊台北艦11日上午，在苗栗外埔外30浬發現「無船名」越界陸籍油船，立即派員實施登檢，非法越界事實明確，經查該陸船含卓姓船長共計6名船員。

台中海巡隊今天表示，該船在10日自福建省南日鎮出港，為落實防疫，海巡人員全程著防疫裝備，第一時間為船員量測體溫均正常。

艦隊分署依「兩岸人民關係條例」規定，將人船帶返台中港偵辦。海巡隊重新整修陸籍船員的留置處所，強化隔間、通風等設備，避免群聚感染，成為防疫破口（編輯：謝雅竹）1090411